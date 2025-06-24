В Індонезії ведуть пошуки туристки з Бразилії, яка впала в кратер вулкана

Бразильська туристка впала зі скелі в кратер вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, до її пошуків приступили рятувальники. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

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Жінка, яку родичі та ЗМІ ідентифікували як 26-річну Джуліану Марінс, зникла в суботу на горі Рінджані на острові Ломбок, що розташований поруч із Балі.

За словами влади, ймовірно, Марінс зірвалася вниз. Її, помітили в понеділок, але рятувальники не змогли наблизитися через погані погодні умови.

"Учора вранці ми виявили постраждалу. Ми направили команду на місце, але нам завадила дуже крута місцевість і туманна погода", — сказав AFP у вівторок Мухаммад Гаріяді, керівник пошуково-рятувального офісу міста Матарам на Ломбоці.

"Коли ми виявили її за допомогою дрона, вона не рухалася".

Рятувальники повідомили, що використовують тепловізійні дрони, альпіністське спорядження та гелікоптер, щоб дістатися до бразилійки, яка подорожувала Південно-Східною Азією з рюкзаком.

"Одна група спостерігає за евакуацією за допомогою теплового дрона. Друга команда проводить ручну евакуацію, використовуючи мотузки як основний інструмент", - додав Гаріяді.

"Цього ранку було направлено близько 50 рятувальників, і ми плануємо відправити гелікоптер для обстеження місцевості".

Instagram-акаунт, створений родиною та друзями для заклику до термінового порятунку, уже зібрав понад мільйон підписників.

"Тримайся, Джуліано! Допомога вже близько!" - йдеться в одному з дописів.

Бразильське посольство в Джакарті поки не відповіло на запит AFP.

Останні публікації Марінс в Instagram показують, що перед приїздом до Індонезії вона подорожувала Таїландом і В’єтнамом.

Довідково

Острів Ломбок - популярний туристичний напрям, відомий своїми мальовничими пляжами та зеленою природою. Багато хто піднімається на Рінджані - другий за висотою вулкан Індонезії - заради панорамних краєвидів.

У 2018 році сотні туристів і гідів опинилися в пастці через зсуви на горі після землетрусу магнітудою 6,4. Щонайменше 17 людей загинули на острові, зокрема один — на самій горі.

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