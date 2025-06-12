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На Гаваях знову сталося виверження вулкана Кілауеа: у 25-й раз з грудня

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Один з найактивніших вулканів світу Кілауеа почав вивергатись, викидаючи лаву на висоту понад 100 метрів. Це вже 25-й епізод виверження з грудня минулого року.

На Гаваях знову сталося виверження вулкана Кілауеа: у 25-й раз з грудня

Один із найактивніших вулканів у світі, Кілауеа на Великому острові Гаваїв, у середу почав вивергати лаву з північного жерла, що є останньою подією в поточному виверженні, яке почалося майже шість місяців тому, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Фонтани лави досягали висоти понад 100 метрів, було помітно численні потоки лави. Учені з Гавайської вулканічної обсерваторії Геологічної служби США заявили, що фонтани, імовірно, підніматимуться вище.

Останній події передувало газовий поршневий рух, під час якого газ накопичувався у верхній частині стовпа лави в отворі у вівторок.

В обсерваторії заявили, що цей процес призводить до того, що поверхня лави піднімається або рухається. "Зрештою газ виходить, коли вивергаються бризки/лава, і лава стікає назад у жерло", - написала обсерваторія на своїй сторінці у Facebook.

Це відбувалося до 10 разів на годину, але інтенсивність зростала, поки через день невеликий постійний купольний фонтан не почав живити потоки на дні кратера.

Це 25-й епізод виверження з моменту виверження вулкана в південно-східній частині острова 23 грудня. Відтоді це то припинялося, то відновлювалося.

Більшість епізодів виверження вивергали лаву близько доби або менше, а паузи між ними зазвичай тривали кілька днів.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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