Непомітне виверження вулкана на Алясці стало ключем до нових прогнозів

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 40174 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 111768 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 79111 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 75597 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 138325 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 51339 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 45843 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 144278 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 99305 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47104 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
62%
756мм
Популярнi новини

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

9 червня, 23:09 • 33114 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

9 червня, 23:50 • 27559 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

02:18 • 29371 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

02:46 • 19106 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

03:15 • 22311 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 138325 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 154422 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 144278 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 161787 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 148327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 32079 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 45649 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 78583 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 95246 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 99305 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

Непомітне виверження вулкана на Алясці стало ключем до нових прогнозів

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Виверження вулкана Акан у 2021 році було настільки слабким, що залишилося непоміченим. Вчені виявили його лише завдяки супутниковим знімкам та аналізу даних сейсмографів.

Непомітне виверження вулкана на Алясці стало ключем до нових прогнозів

Учені з Геологічної служби США виявили, що нещодавнє непомітне виверження вулкана Акан на Алясці дало змогу краще зрозуміти, як працюють так звані "приховані вулкани".

Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження USGS.gov.

Деталі

Виверження, яке відбулося у грудні 2021 року, було настільки слабким і короткочасним, що лишилося практично непоміченим. Тим не менш, воно стало "одним із найбільш незвичайних, які ми будь-коли документували", – сказав вулканолог з Геологічної служби США Джессі Барнс. За його словами, подія була настільки нетиповою, що вчені не змогли виявити чітких сигналів наближення виверження.

Ми очікуємо, що вулкани попереджатимуть нас – але цей вивергся мовчки

- сказав вулканолог.

Установити сам факт виверження вдалося лише завдяки перегляду супутникових знімків та аналізу даних з віддалених сейсмографів.

Українські геологи планують оцифрувати 60 тис. геологічних звітів – база даних знадобиться інвесторам та міжнародним конкурсам20.05.24, 16:40 • 18641 перегляд

Подібні "тихі" вулкани є складними для прогнозування, оскільки часто розташовані в ізольованих районах і рідко демонструють класичні ознаки активності, як-от сейсмічні поштовхи або викиди газів.

Це змушує нас переглянути підходи до моніторингу й оцінки ризиків

- пояснив вулканолог з Геологічної служби США Джессі Барнс.

Він додав, що вивчення подібних вулканів дає змогу "розширити межі нашого розуміння вулканічної поведінки".

Додатково

Дослідження Геологічної служби США також показало, що виверження було короткочасним – тривало менше 24 годин – і не супроводжувалося суттєвим викидом лави чи попелу.

Проте це створює потенційну небезпеку, якщо подібні явища відбуватимуться поблизу населених пунктів або без належного спостереження.

Довідка

Вулкан Акан розташований у західній частині Аляски, в одному з найменш доступних регіонів штату. Його останнє значне виверження зафіксовано у 1992 році. Вивчення подібних об’єктів є критично важливим для розробки ефективної системи попередження та реагування на вулканічну активність.

Нагадаємо

У світі близько 1 тисячі 500 активних вулканів, із них понад 160 розташовані у США. Згідно з Геологічною службою США, близько 60 із них проявляли активність протягом останніх двохсот років. 

У Каліфорнії зростає загроза потужного землетрусу: сейсмологи б'ють на сполох27.05.25, 19:11 • 3290 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ТехнологіїПогода та довкілля
Аляска
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9