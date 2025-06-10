Непомітне виверження вулкана на Алясці стало ключем до нових прогнозів
Київ • УНН
Виверження вулкана Акан у 2021 році було настільки слабким, що залишилося непоміченим. Вчені виявили його лише завдяки супутниковим знімкам та аналізу даних сейсмографів.
Учені з Геологічної служби США виявили, що нещодавнє непомітне виверження вулкана Акан на Алясці дало змогу краще зрозуміти, як працюють так звані "приховані вулкани".
Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження USGS.gov.
Деталі
Виверження, яке відбулося у грудні 2021 року, було настільки слабким і короткочасним, що лишилося практично непоміченим. Тим не менш, воно стало "одним із найбільш незвичайних, які ми будь-коли документували", – сказав вулканолог з Геологічної служби США Джессі Барнс. За його словами, подія була настільки нетиповою, що вчені не змогли виявити чітких сигналів наближення виверження.
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Установити сам факт виверження вдалося лише завдяки перегляду супутникових знімків та аналізу даних з віддалених сейсмографів.
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Подібні "тихі" вулкани є складними для прогнозування, оскільки часто розташовані в ізольованих районах і рідко демонструють класичні ознаки активності, як-от сейсмічні поштовхи або викиди газів.
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Він додав, що вивчення подібних вулканів дає змогу "розширити межі нашого розуміння вулканічної поведінки".
Додатково
Дослідження Геологічної служби США також показало, що виверження було короткочасним – тривало менше 24 годин – і не супроводжувалося суттєвим викидом лави чи попелу.
Проте це створює потенційну небезпеку, якщо подібні явища відбуватимуться поблизу населених пунктів або без належного спостереження.
Довідка
Вулкан Акан розташований у західній частині Аляски, в одному з найменш доступних регіонів штату. Його останнє значне виверження зафіксовано у 1992 році. Вивчення подібних об’єктів є критично важливим для розробки ефективної системи попередження та реагування на вулканічну активність.
Нагадаємо
У світі близько 1 тисячі 500 активних вулканів, із них понад 160 розташовані у США. Згідно з Геологічною службою США, близько 60 із них проявляли активність протягом останніх двохсот років.
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