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Незаметное извержение вулкана на Аляске стало ключом к новым прогнозам

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Извержение вулкана Акан в 2021 году было настолько слабым, что осталось незамеченным. Ученые обнаружили его только благодаря спутниковым снимкам и анализу данных сейсмографов.

Незаметное извержение вулкана на Аляске стало ключом к новым прогнозам

Ученые из Геологической службы США обнаружили, что недавнее незаметное извержение вулкана Акан на Аляске позволило лучше понять, как работают так называемые "скрытые вулканы".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование USGS.gov.

Детали

Извержение, которое произошло в декабре 2021 года, было настолько слабым и кратковременным, что осталось практически незамеченным. Тем не менее, оно стало "одним из самых необычных, которые мы когда-либо документировали", – сказал вулканолог из Геологической службы США Джесси Барнс. По его словам, событие было настолько нетипичным, что ученые не смогли обнаружить четких сигналов приближения извержения.

Мы ожидаем, что вулканы будут предупреждать нас – но этот извергся молча

- сказал вулканолог.

Установить сам факт извержения удалось лишь благодаря пересмотру спутниковых снимков и анализу данных с отдаленных сейсмографов.

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Подобные "тихие" вулканы сложны для прогнозирования, поскольку часто расположены в изолированных районах и редко демонстрируют классические признаки активности, такие как сейсмические толчки или выбросы газов.

Это заставляет нас пересмотреть подходы к мониторингу и оценке рисков

- пояснил вулканолог из Геологической службы США Джесси Барнс.

Он добавил, что изучение подобных вулканов позволяет "расширить границы нашего понимания вулканического поведения".

Дополнительно

Исследование Геологической службы США также показало, что извержение было кратковременным – длилось менее 24 часов – и не сопровождалось существенным выбросом лавы или пепла.

Однако это создает потенциальную опасность, если подобные явления будут происходить вблизи населенных пунктов или без надлежащего наблюдения.

Справка

Вулкан Акан расположен в западной части Аляски, в одном из наименее доступных регионов штата. Его последнее значительное извержение зафиксировано в 1992 году. Изучение подобных объектов критически важно для разработки эффективной системы предупреждения и реагирования на вулканическую активность.

Напомним

В мире около 1 тысячи 500 активных вулканов, из них более 160 расположены в США. Согласно Геологической службе США, около 60 из них проявляли активность в течение последних двухсот лет. 

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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