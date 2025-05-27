В Калифорнии растет угроза мощного землетрясения: сейсмологи бьют тревогу

Ученые из Геологической службы США заявляют, что в ближайшие годы в Калифорнии может произойти мощное землетрясение. Об этом пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Как сообщает информационный ресурс, со ссылкой на сейсмологов из Геологической службы США (USGS), накануне у побережья Северной Калифорнии зафиксировали 7 подземных толчков, из которых 5 произошли с интервалом в несколько минут.

Хотя жертв и разрушений не зарегистрировано, специалисты воспринимают такие толчки как тревожный сигнал, что угроза катастрофического землетрясения возрастает.

Вероятность того, что землетрясение ударит по Сан-Франциско до 2055 года, составляет уже 72% – считает Сара Минсон из USGS.

Большинство экспертов считают, что значительное сотрясение магнитудой 6,7 балла или больше может произойти в течение следующих 30 лет.

Дополнительно

Специалисты из Геологической службы США указывают на особую опасность трансформного разлома Сан-Андреас длиной около 1200 км, проходящего вдоль побережья по территории штата Калифорния. Он пересекает регион залива Сан-Франциско.

Это самый активный сейсмический разлом, который может сгенерировать разрушительное сотрясение - подчеркнула Сара Минсон.

Недавние подземные толчки, по данным USGS, являются признаком нарастания сейсмического напряжения, которое может предвещать будущую катастрофу.

Справка

Последнее крупное землетрясение возле Сан-Франциско произошло в 1989 году под названием Лома-Приета, которое унесло жизни 63 человек и нанесло ущерб почти 4 тысячам жителей города.

Напомним

История сейсмических событий в Калифорнии демонстрирует, что регион является одним из самых активных в мире. Полученные знания из прошлых катастроф подталкивают к разработке новых технологий мониторинга и систем предупреждения, позволяющих уменьшить риски для населения.