В Калифорнии растет угроза мощного землетрясения: сейсмологи бьют тревогу
Киев • УНН
Ученые предупреждают о возрастающей угрозе мощного землетрясения в Калифорнии. Серия подземных толчков у побережья Северной Калифорнии является тревожным сигналом.
Ученые из Геологической службы США заявляют, что в ближайшие годы в Калифорнии может произойти мощное землетрясение. Об этом пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Как сообщает информационный ресурс, со ссылкой на сейсмологов из Геологической службы США (USGS), накануне у побережья Северной Калифорнии зафиксировали 7 подземных толчков, из которых 5 произошли с интервалом в несколько минут.
Хотя жертв и разрушений не зарегистрировано, специалисты воспринимают такие толчки как тревожный сигнал, что угроза катастрофического землетрясения возрастает.
Вероятность того, что землетрясение ударит по Сан-Франциско до 2055 года, составляет уже 72%
Большинство экспертов считают, что значительное сотрясение магнитудой 6,7 балла или больше может произойти в течение следующих 30 лет.
Дополнительно
Специалисты из Геологической службы США указывают на особую опасность трансформного разлома Сан-Андреас длиной около 1200 км, проходящего вдоль побережья по территории штата Калифорния. Он пересекает регион залива Сан-Франциско.
Это самый активный сейсмический разлом, который может сгенерировать разрушительное сотрясение
Недавние подземные толчки, по данным USGS, являются признаком нарастания сейсмического напряжения, которое может предвещать будущую катастрофу.
Справка
Последнее крупное землетрясение возле Сан-Франциско произошло в 1989 году под названием Лома-Приета, которое унесло жизни 63 человек и нанесло ущерб почти 4 тысячам жителей города.
Напомним
История сейсмических событий в Калифорнии демонстрирует, что регион является одним из самых активных в мире. Полученные знания из прошлых катастроф подталкивают к разработке новых технологий мониторинга и систем предупреждения, позволяющих уменьшить риски для населения.