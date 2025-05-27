У Каліфорнії зростає загроза потужного землетрусу: сейсмологи б'ють на сполох
Київ • УНН
Вчені попереджають про зростання загрози потужного землетрусу в Каліфорнії. Серія підземних поштовхів біля узбережжя Північної Каліфорнії є тривожним сигналом.
Вчені з Геологічної служби США заявляють, що найближчими роками у Каліфорнії може статися потужний землетрус. Про це пише УНН з посиланням на BILD.
Деталі
Як повідомляє інформаційний ресурс, з посиланням на сейсмологів з Геологічної служби США (USGS), напередодні біля узбережжя Північної Каліфорнії зафіксували 7 підземних поштовхів, з яких 5 відбулися з інтервалом у кілька хвилин.
Хоч жертв і руйнувань не зареєстровано, фахівці сприймають такі поштовхи як тривожний сигнал, що загроза катастрофічного землетрусу зростає.
Ймовірність того, що землетрус вдарить по Сан-Франциско до 2055 року, становить вже 72%
Більшість експертів вважають, що значний струс магнітудою 6,7 балів, або більше може статися протягом наступних 30 років.
Додатково
Фахівці з Геологічної служби США вказують на особливу небезпеку трансформного розлому Сан-Андреас довжиною близько 1200 км, що проходить вздовж узбережжя по території штату Каліфорнія. Він перетинає регіон затоки Сан-Франциско.
Це найактивніший сейсмічний розлом, який може згенерувати руйнівний струс
Недавні підземні поштовхи, за даними USGS, є ознакою наростання сейсмічної напруги, яка може передвіщати майбутню катастрофу.
Довідка
Останній великий землетрус біля Сан-Франциско відбувся у 1989 році під назвою Лома‑Прієта, який забрав життя 63 осіб і завдав шкоди майже 4 тисячам мешканцям міста.
Нагадаємо
Історія сейсмічних подій у Каліфорнії демонструє, що регіон є одним із найактивніших у світі. Набуті знання з минулих катастроф підштовхують до розробки нових технологій моніторингу і систем попередження, що дозволяють зменшити ризики для населення.