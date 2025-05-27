У Каліфорнії зростає загроза потужного землетрусу: сейсмологи б'ють на сполох

Вчені з Геологічної служби США заявляють, що найближчими роками у Каліфорнії може статися потужний землетрус. Про це пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Як повідомляє інформаційний ресурс, з посиланням на сейсмологів з Геологічної служби США (USGS), напередодні біля узбережжя Північної Каліфорнії зафіксували 7 підземних поштовхів, з яких 5 відбулися з інтервалом у кілька хвилин.

Хоч жертв і руйнувань не зареєстровано, фахівці сприймають такі поштовхи як тривожний сигнал, що загроза катастрофічного землетрусу зростає.

Ймовірність того, що землетрус вдарить по Сан-Франциско до 2055 року, становить вже 72% – вважає Сара Мінсон з USGS.

Більшість експертів вважають, що значний струс магнітудою 6,7 балів, або більше може статися протягом наступних 30 років.

Додатково

Фахівці з Геологічної служби США вказують на особливу небезпеку трансформного розлому Сан-Андреас довжиною близько 1200 км, що проходить вздовж узбережжя по території штату Каліфорнія. Він перетинає регіон затоки Сан-Франциско.

Це найактивніший сейсмічний розлом, який може згенерувати руйнівний струс - підкреслила Сара Мінсон.

Недавні підземні поштовхи, за даними USGS, є ознакою наростання сейсмічної напруги, яка може передвіщати майбутню катастрофу.

Довідка

Останній великий землетрус біля Сан-Франциско відбувся у 1989 році під назвою Лома‑Прієта, який забрав життя 63 осіб і завдав шкоди майже 4 тисячам мешканцям міста.

Нагадаємо

Історія сейсмічних подій у Каліфорнії демонструє, що регіон є одним із найактивніших у світі. Набуті знання з минулих катастроф підштовхують до розробки нових технологій моніторингу і систем попередження, що дозволяють зменшити ризики для населення.