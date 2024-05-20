Украинские геологи планируют оцифровать 60 тыс. геологических отчетов - база данных понадобится инвесторам и международным конкурсам

В рамках Меморандума с Европейским банком реконструкции и развития реализовано пилотную фазу проекта отсканировано первых 6000 книг геологических отчетов, которые опубликованы на интерактивной карте. Об этом пишет УНН с ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Детали

В рамках проекта диджитализации геологической информации в Украине, приобретено необходимое техническое оборудование и отсканировано первых 6000 книг геологических отчетов, которые опубликованы на интерактивной карте. В целом предусмотрено оцифровать 60000 книг геологических отчетов и графических приложений и перевести метаданные на английский язык.

Соответствующие материалы станут частью "data room", которой смогут пользоваться потенциальные инвесторы для собственного анализа лотов и выставления их на открытые международные конкурсы и аукционы.

Справка

Как отмечает Миндовилля, пока есть первые результаты проекта по оцифровке геологической информации, который реализуется в Украине в рамках Меморандума с Европейским банком реконструкции и развития, заключенного 16 ноября 2022 года в Брюсселе.

Недавно участники проекта - Государственная служба геологии и недр Украины и ГНПП "Геоинформ Украины" во время главного мероприятия ЕБРР, проходившего в Ереване, отмечены особой наградой "За развитие рынка критического сырья в Украине".

На очереди начало имплементационной фазы проекта. Ее целью является продолжение работ по оцифровке данных об объектах с залежами полезных ископаемых, которые есть в перечне стратегических и критических для Украины и ЕС. В апреле этого года Госгеонедра официально обратились с письмом к Первому Вице-президенту ЕБРР Jürgen Rigterink с ходатайством о продлении проекта. - информирует ведомство.

Напомним,

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.

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