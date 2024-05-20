Українські геологи планують оцифрувати 60 тис. геологічних звітів – база даних знадобиться інвесторам та міжнародним конкурсам

У рамках Меморандуму з Європейським банком реконструкції та розвитку реалізовано пілотну фазу проєкту відскановано перших 6000 книг геологічних звітів, які опубліковано на інтерактивній мапі. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Деталі

У рамках проєкту діджиталізації геологічної інформації в Україні, придбано необхідне технічне обладнання та відскановано перших 6000 книг геологічних звітів, які опубліковано на інтерактивній мапі. Загалом передбачено оцифрувати 60000 книг геологічних звітів і графічних додатків та перекласти метадані англійською мовою.

Відповідні матеріали стануть частиною "data room", якою зможуть користуватися потенційні інвестори для власного аналізу лотів та виставлення їх на відкритті міжнародні конкурси й аукціони.

Довідка

Як зазначає Міндовілля, поки є перші результати проєкту з оцифрування геологічної інформації, що реалізується в Україні у рамках Меморандуму з Європейським банком реконструкції та розвитку, укладеного 16 листопада 2022 року в Брюсселі.

Нещодавно учасники проєкту - Державна служба геології та надр України і ДНВП "Геоінформ України" під час головного заходу ЄБРР, що проходив у Єревані, відзначені особливою нагородою "За розвиток ринку критичної сировини в Україні".

На черзі початок імплементаційної фази проєкту. Її метою є продовження робіт з оцифрування даних про об’єкти з покладами корисних копалин, що є в переліку стратегічних та критичних для України та ЄС. У квітні цього року Держгеонадра офіційно звернулися листом до Першого Віце-президента ЄБРР Jürgen Rigterink із клопотанням про продовження проєкту.