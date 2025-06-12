На Гавайях снова произошло извержение вулкана Килауэа: в 25-й раз с декабря

Один из самых активных вулканов в мире, Килауэа на Большом острове Гавайев, в среду начал извергать лаву из северного жерла, что является последним событием в текущем извержении, которое началось почти шесть месяцев назад, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Фонтаны лавы достигали высоты более 100 метров, было заметно многочисленные потоки лавы. Ученые из Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США заявили, что фонтаны, вероятно, будут подниматься выше.

Последнему событию предшествовало газовое поршневое движение, во время которого газ накапливался в верхней части столба лавы в отверстии во вторник.

В обсерватории заявили, что этот процесс приводит к тому, что поверхность лавы поднимается или движется. "В конце концов газ выходит, когда извергаются брызги/лава, и лава стекает обратно в жерло", - написала обсерватория на своей странице в Facebook.

Это происходило до 10 раз в час, но интенсивность росла, пока через день небольшой постоянный купольный фонтан не начал питать потоки на дне кратера.

Это 25-й эпизод извержения с момента извержения вулкана в юго-восточной части острова 23 декабря. С тех пор это то прекращалось, то возобновлялось.

Большинство эпизодов извержения извергали лаву около суток или меньше, а паузы между ними обычно длились несколько дней.

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