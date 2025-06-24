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В Индонезии ведутся поиски туристки из Бразилии, упавшей в кратер вулкана

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Бразильская туристка Джулиана Маринс пропала на горе Ринджани в Индонезии, предположительно, упав в кратер вулкана. Спасатели используют дроны и вертолет для ее поисков, но плохие погодные условия затрудняют операцию.

В Индонезии ведутся поиски туристки из Бразилии, упавшей в кратер вулкана

Бразильская туристка упала со скалы в кратер вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, к ее поискам приступили спасатели. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Женщина, которую родственники и СМИ идентифицировали как 26-летнюю Джулиану Маринс, пропала в субботу на горе Ринджани на острове Ломбок, расположенном рядом с Бали.

По словам властей, вероятно, Маринс сорвалась вниз. Ее заметили в понедельник, но спасатели не смогли приблизиться из-за плохих погодных условий.

"Вчера утром мы обнаружили пострадавшую. Мы направили команду на место, но нам помешала очень крутая местность и туманная погода", — сказал AFP во вторник Мухаммад Гарияди, руководитель поисково-спасательного офиса города Матарам на Ломбоке.

"Когда мы обнаружили ее с помощью дрона, она не двигалась".

Спасатели сообщили, что используют тепловизионные дроны, альпинистское снаряжение и вертолет, чтобы добраться до бразильянки, которая путешествовала по Юго-Восточной Азии с рюкзаком.

"Одна группа наблюдает за эвакуацией с помощью теплового дрона. Вторая команда проводит ручную эвакуацию, используя веревки как основной инструмент", - добавил Гарияди.

"Этим утром было направлено около 50 спасателей, и мы планируем отправить вертолет для обследования местности".

Instagram-аккаунт, созданный семьей и друзьями для призыва к срочному спасению, уже собрал более миллиона подписчиков.

"Держись, Джулиано! Помощь уже близко!" - говорится в одном из сообщений.

Бразильское посольство в Джакарте пока не ответило на запрос AFP.

Последние публикации Маринс в Instagram показывают, что перед приездом в Индонезию она путешествовала по Таиланду и Вьетнаму.

Справочно

Остров Ломбок - популярное туристическое направление, известное своими живописными пляжами и зеленой природой. Многие поднимаются на Ринджани - второй по высоте вулкан Индонезии - ради панорамных видов.

В 2018 году сотни туристов и гидов оказались в ловушке из-за оползней на горе после землетрясения магнитудой 6,4. По меньшей мере 17 человек погибли на острове, в том числе один — на самой горе.

На Гавайях снова произошло извержение вулкана Килауэа: в 25-й раз с декабря12.06.25, 17:00 • 3300 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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