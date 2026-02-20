Понад 10 млн гривень на відпочинок на Балі та брендові речі витратив майор тилу ЗСУ

Працівники Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ. Його звинувачують у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, в період з 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор отримав активи на суму у понад 10,3 млн гривень. Ця сума суттєво перевищує його офіційні доходи, а також не підтверджена законними джерелами.

Лише на люксовий одяг та аксесуари він витратив:

у грудні 2023 року - понад 500 000 гривень;

упродовж 2024 року - ще понад 2 млн гривень.

Загальна сума люксових покупок становить 2,5 млн гривень.

Крім того, було встановлено, що 9 жовтня 2024 року підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів США, що становить понад 7,7 млн гривень за курсом НБУ.

Але це не все: у деклараціях за 2022-2024 роки військовий зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи.

Жодних відомостей про дорогі активи чи фінансові зобов’язання він не вказував. Витрати майора перевищують офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів - йдеться в заяві Офісу генерального прокурора.

За клопотанням прокуратури, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн гривень.

