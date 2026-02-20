$43.270.03
Более 10 млн гривен на отдых на Бали и брендовые вещи потратил майор тыла ВСУ

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Майор ВСУ получил подозрение в незаконном обогащении и легализации 10,3 млн гривен. Он покупал люксовую одежду и арендовал землю на Бали.

Более 10 млн гривен на отдых на Бали и брендовые вещи потратил майор тыла ВСУ

Сотрудники Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ. Его обвиняют в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в период с 23 декабря 2023 года по 9 октября 2024 года майор получил активы на сумму более 10,3 млн гривен. Эта сумма существенно превышает его официальные доходы, а также не подтверждена законными источниками.

Только на люксовую одежду и аксессуары он потратил:

  • в декабре 2023 года - более 500 000 гривен;
    • в течение 2024 года - еще более 2 млн гривен.

      Общая сумма люксовых покупок составляет 2,5 млн гривен.

      Кроме того, было установлено, что 9 октября 2024 года подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии стоимостью 187,3 тыс. долларов США, что составляет более 7,7 млн гривен по курсу НБУ.

      Но это не все: в декларациях за 2022-2024 годы военный указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы.

      Никаких сведений о дорогих активах или финансовых обязательствах он не указывал. Расходы майора превышают официальные доходы более чем на три тысячи прожиточных минимумов

      - говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

      По ходатайству прокуратуры, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 10 млн гривен.

      Напомним

      Правоохранители разоблачили схему незаконного использования земель лесного фонда на Закарпатье - там функционировал гостинично-рекреационный комплекс. Одним из бенефициаров данного объекта оказался народный депутат Нестор Шуфрич.

      Евгений Устименко

