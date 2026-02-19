$43.290.03
Ексклюзив
13:31 • 974 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 5074 перегляди
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 21601 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
11:28 • 14347 перегляди
18 лютого, 15:06 • 70819 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo
09:20 • 19592 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 20852 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 21601 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16825 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32117 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70819 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51242 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
На Закарпатті викрили незаконну схему на понад 150 млн гривень, пов’язану із Шуфричем

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Правоохоронці викрили схему незаконного використання земель лісового фонду на Закарпатті, де функціонував готельно-рекреаційний комплекс. Одним з бенефіціарів виявився народний депутат Нестор Шуфрич, який контролював комплекс через довірених осіб.

На Закарпатті викрили незаконну схему на понад 150 млн гривень, пов’язану із Шуфричем
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили масштабну схему, яка пов’язана з нардепом Нестором Шуфричем, на незаконному використанні земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито масштабну схему незаконного використання земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва, де функціонував готельно-рекреаційний комплекс

 - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що одним із кінцевих бенефіціарів комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні росгвардії, який наразі перебуває під вартою. Контроль за діяльністю комплексу він здійснював через довірених осіб та свого колишнього помічника - керівника підконтрольних підприємств і директора відпочинкового комплексу.

Встановлено, що колишній помічник організував самовільне зайняття понад 2,4 га земель лісового фонду, на яких без дозвільних документів збудовано будівлі, альтанки, спортивний майданчик та інші об’єкти. Загалом понад 8,5 га державних земель використовувалися не за цільовим призначенням.

Комплекс активно здійснював комерційну діяльність, рекламував послуги в Інтернеті - проживання, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок та спортивні активності. Водночас документи на користування землями відсутні, договори оренди та податки не укладалися і не сплачувалися, спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів не отримувалися.

Про підозру повідомлено:

  • колишньому помічнику нардепа за самовільне зайняття земель та будівництво (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 КК);
    • начальнику Ужгородського надлісництва, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, за службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК).

      За даними джерел УНН, мова йде про помічника нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.

      Слідство встановило, що посадовець знав про незаконне використання ділянок, але не вжив заходів для припинення порушень і не повідомив уповноважені органи, що дозволило підприємствам тривалий час безоплатно користуватися державними землями. Експерти оцінили вартість самовільно зайнятих ділянок понад 150 млн грн.

      Нагадаємо

      Суд продовжив тримання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з заставою 33 млн грн. Його помічнику продовжили домашній арешт до цієї ж дати.

      Павло Башинський

