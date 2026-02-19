На Закарпатье разоблачили незаконную схему на более чем 150 млн гривен, связанную с Шуфричем

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили масштабную схему, связанную с нардепом Нестором Шуфричем, по незаконному использованию земель лесного фонда на территории Ужгородского надлесничества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры разоблачена масштабная схема незаконного использования земель лесного фонда на территории Ужгородского надлесничества, где функционировал гостинично-рекреационный комплекс - говорится в сообщении.

Следствие установило, что одним из конечных бенефициаров комплекса является 59-летний народный депутат от запрещенной политической партии ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене и финансировании росгвардии, который сейчас находится под стражей. Контроль за деятельностью комплекса он осуществлял через доверенных лиц и своего бывшего помощника - руководителя подконтрольных предприятий и директора рекреационного комплекса.

Установлено, что бывший помощник организовал самовольное занятие более 2,4 га земель лесного фонда, на которых без разрешительных документов построены здания, беседки, спортивная площадка и другие объекты. В общей сложности более 8,5 га государственных земель использовались не по целевому назначению.

Комплекс активно осуществлял коммерческую деятельность, рекламировал услуги в Интернете - проживание, организацию мероприятий, рыбалку, аренду беседок и спортивные активности. В то же время документы на пользование землями отсутствуют, договоры аренды и налоги не заключались и не уплачивались, специальные разрешения на использование лесных ресурсов не получались.

О подозрении сообщено:

бывшему помощнику нардепа за самовольное занятие земель и строительство (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 УК);

начальнику Ужгородского надлесничества, который также является депутатом Закарпатского областного совета, за служебную халатность с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 367 УК).

По данным источников УНН, речь идет о помощнике нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене.

Следствие установило, что должностное лицо знало о незаконном использовании участков, но не приняло мер для прекращения нарушений и не сообщило уполномоченные органы, что позволило предприятиям длительное время безвозмездно пользоваться государственными землями. Эксперты оценили стоимость самовольно занятых участков более 150 млн грн.

Напомним

Суд продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича до 13 марта 2026 года с залогом 33 млн грн. Его помощнику продлили домашний арест до этой же даты.