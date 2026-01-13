Суд продовжив арешт Шуфричу до березня з можливістю застави у понад 33 млн грн
Київ • УНН
Суд продовжив тримання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з заставою 33 млн грн. Його помічнику продовжили домашній арешт до цієї ж дати.
Суд вчергове продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику, передає УНН.
Деталі
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі більше 33 млн грн.
Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 13 березня 2026 року.
Нагадаємо
У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.
Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.