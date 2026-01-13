Суд продовжив арешт Шуфричу до березня з можливістю застави у понад 33 млн грн

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
12:46 • 3940 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 10974 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 15709 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 27997 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 45267 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 34637 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33160 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55479 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22969 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23645 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Громадян США закликали негайно залишити Іран13 січня, 03:25 • 7712 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 11323 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 5384 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 13968 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 12058 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 3938 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 12229 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55478 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 50243 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 56148 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42168 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 36965 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42266 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44102 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100231 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"

Суд продовжив арешт Шуфричу до березня з можливістю застави у понад 33 млн грн

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Суд продовжив тримання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з заставою 33 млн грн. Його помічнику продовжили домашній арешт до цієї ж дати.

Суд продовжив арешт Шуфричу до березня з можливістю застави у понад 33 млн грн

Суд вчергове продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику, передає УНН.

Деталі

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі більше 33 млн грн.

Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 13 березня 2026 року.

Апеляційний суд дозволив Шуфричу вийти під заставу в 33 мільйони гривень08.01.26, 14:50 • 6614 переглядiв

Нагадаємо

У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Нерухомість
російська пропаганда
Війна в Україні
Нестор Шуфрич
Генеральний прокурор (Україна)
Крим
Україна