Апеляційний суд дозволив Шуфричу вийти під заставу в 33 мільйони гривень
Київ • УНН
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, підозрюваному у державній зраді, надавши можливість вийти під заставу в понад 33 млн гривень. Наразі заставу не внесено, і Шуфрич залишається під вартою.
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, надавши йому можливість вийти під заставу в понад 33 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня 2026 року про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис. гривень. Наразі заставу не внесено. Шуфрич перебуває під вартою
Нагадаємо
У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їм інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково закидають державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.
Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.
У листопаді суд продовжив тримання під вартою народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 17 січня 2026 року без права застави. Його колишній помічник перебуватиме під домашнім арештом до 19 січня 2026 року.