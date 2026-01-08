Апелляционный суд разрешил Шуфричу выйти под залог в 33 миллиона гривен

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, предоставив ему возможность выйти под залог в более чем 33 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Есть определение Киевского апелляционного суда от 6 января 2026 года об определении альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс. гривен. В настоящее время залог не внесен. Шуфрич находится под стражей - сообщили в ОГП.

Напомним

В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

В ноябре суд продлил содержание под стражей народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 17 января 2026 года без права залога. Его бывший помощник будет находиться под домашним арестом до 19 января 2026 года.