Эксклюзив
13:48 • 288 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 2730 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 4394 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 6394 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 14146 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 11864 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 46264 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36780 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37616 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44957 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
публикации
Эксклюзивы
Апелляционный суд разрешил Шуфричу выйти под залог в 33 миллиона гривен

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, предоставив возможность выйти под залог в более чем 33 млн гривен. В настоящее время залог не внесен, и Шуфрич остается под стражей.

Апелляционный суд разрешил Шуфричу выйти под залог в 33 миллиона гривен

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, предоставив ему возможность выйти под залог в более чем 33 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Есть определение Киевского апелляционного суда от 6 января 2026 года об определении альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс. гривен. В настоящее время залог не внесен. Шуфрич находится под стражей 

- сообщили в ОГП.

Напомним

В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

В ноябре суд продлил содержание под стражей народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 17 января 2026 года без права залога. Его бывший помощник будет находиться под домашним арестом до 19 января 2026 года.

Павел Башинский

