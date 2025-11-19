Суд продовжив арешт Шуфричу ще на два місяці

Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику, передає УНН.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 19 листопада ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" — без альтернативи у вигляді застави, до 17 січня 2026 року - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН, йдеться про колишнього нардепа Нестора Шуфрича.

Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 19 січня 2026 року.

Нагадаємо

У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їм інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково закидають державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.