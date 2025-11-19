Суд продлил арест Шуфричу еще на два месяца
Киев • УНН
Суд продлил содержание под стражей народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 17 января 2026 года без права залога. Его бывший помощник будет находиться под домашним арестом до 19 января 2026 года.
Суд продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику, передает УНН.
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 19 ноября принял решение продлить содержание под стражей народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" — без альтернативы в виде залога, до 17 января 2026 года
Как стало известно УНН, речь идет о бывшем нардепе Несторе Шуфриче.
Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику — домашний арест до 19 января 2026 года.
Напомним
В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.
Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.