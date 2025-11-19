Суд продлил арест Шуфричу еще на два месяца

$42.090.03
16:13
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
19 ноября, 11:37
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 11:46
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр19 ноября, 09:24
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto19 ноября, 11:26
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02
"Парасоциальный" стало словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02
Суд продлил арест Шуфричу еще на два месяца

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Суд продлил содержание под стражей народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 17 января 2026 года без права залога. Его бывший помощник будет находиться под домашним арестом до 19 января 2026 года.

Суд продлил арест Шуфричу еще на два месяца

Суд продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику, передает УНН.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 19 ноября принял решение продлить содержание под стражей народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" — без альтернативы в виде залога, до 17 января 2026 года 

- говорится в сообщении.

Как стало известно УНН, речь идет о бывшем нардепе Несторе Шуфриче.

Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику — домашний арест до 19 января 2026 года.

Напомним

В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении  них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд отказал Шуфричу физически присутствовать на заседаниях Рады, но разрешил выполнять депутатские полномочия - нардеп11.01.25, 13:44

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Антонина Туманова

российская пропаганда
Война в Украине
Нестор Шуфрич
Генеральный прокурор Украины
Крым
Украина