Суд отказал Шуфричу физически присутствовать на заседаниях Рады, но разрешил выполнять депутатские полномочия - нардеп

Шевченковский райсуд Киева отказал в том, чтобы народный депутат Нестор Шуфрич, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, принимал физическое участие в заседаниях Верховной Рады, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в пределах его пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

"Суд обязал предоставить Шуфричу право на осуществление депутатских полномочий. Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, подал ходатайство, что хочет выполнять свои депутатские полномочия. Суд отказал в том, чтобы Шуфрич участвовал физически в заседании Верховной Рады, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его пребывания в следственном изоляторе", - сообщил Гончаренко.

По его словам, суд направил постановление в Верховную Раду для консультаций. Кроме того, нардеп отметил, что по регламенту народный депутат может голосовать законопроекты только в сессионном зале.

"То есть Шуфрич не сможет голосовать. Но теоретически он может участвовать онлайн, например, в заседаниях комитетов. Или подавать через помощников законопроекты и постановления", - добавил Гончаренко.

В постановлении суда указывается, что ходатайство Шуфрича по обеспечению его прав как народного депутата удовлетворено частично.

"Обязать уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича под стражей в рамках примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича по реализации последним полномочий народного депутата Украины в форме и способом, определенным действующим законодательством", - говорится в постановлении суда.

В то же время, требования Шуфрича по доставке его из СИЗО на пленарные заседания Верховной Рады и создание условий для использования рабочего компьютера, не подлежали удовлетворению.

Напомним

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

В феврале 2024 года народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении за финансирование росгвардии во временно захваченном Крыму.