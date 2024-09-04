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Справа про держзраду: нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду - ЗМІ

Справа про держзраду: нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25882 перегляди

Печерський суд Києва погодив виклик лікарів через погане самопочуття Шуфрича та розгляд справи колегією з трьох суддів. Наступне засідання у справі про держзраду призначено на 5 вересня.

Печерський райсуд Києва під час підготовчого засідання у справі народного депутата України IX скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" ("ОПЗЖ") Нестора Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня 4 вересня погодив виклик лікарів до суду через погане самопочуття Шуфрича, а також погодив клопотання про розгляд справи колегією з трьох суддів, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Так, у справі Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді та передачі коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році, у четвер, 5 вересня, на 12:00 у Печерському суді має зібратися колегія суддів.

Як повідомив журналіст Суспільного, на засідання суду 4 вересня Шуфрича доставили прямо з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Одним із перших клопотань захисту Шуфрича був виклик швидкої допомоги на засідання суду через погане самопочуття підзахисного. На це суд погодився, тому до залу суду були викликані лікарі. Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в державній зраді колегію з трьох суддів, а не одним, як це було у середу. Це клопотання також було підтримане.

Таким чином засідання перенесли на 12-ту годину, 5 вересня і це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.

Водночас, як передає кореспондент Суспільного, прокурори кажуть про те, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.

Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано, зазначає видання.

Обох фігурантів звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Окрім цього, Шуфричу ще й інкримінують дерожавну зраду. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.

Справу Шуфрича скерували до суду03.09.24, 10:30 • 21415 переглядiв

Доповнення

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП

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