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Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру у державній зраді

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру у державній зраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу, пише УНН із посиланням на СБУ.

Цитата

“Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)”, - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Одним із основних завдань Шуфрича, як повідомляється, була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

Наразі за місцями проживання Шуфрича та його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що 15 вересня СБУ проводила обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича.

Під час обшуку вдома Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі.

Також вдома у Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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