СБУ не затримала нардепа Шуфрича, до нього прийшли з обшуками - власні джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. СБУ не затримувала народного депутата Нестора Шуфрича. До нього прийшли з обшуками. Нардепа підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.
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«Його не затримали. Сьогодні СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича», - повідомили джерела.
Як повідомляють наші джерела, його підозрюють у державній зраді.
«Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем. Тим самим, який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк затримував минулого року», - розповіли джерела.
Джерела в СБУ зазначили, що очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів кремля в Україні.
«Наприклад, розповідав, що наша держава - штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу», - зазначили джерела.
Чекаємо деталі від СБУ.
Доповнення
Журналіст Юрій Бутусов повідомляв раніше, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома.
Під час повномасштабної війни Шуфрича затримала територіальна оборона за те, що він фотографував блокпост. Під час затримання його охорона чинила спротив і відстрілювалася. В охоронців депутата вилучили арсенал зброї.
Тоді інцидент прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов, який звернувся до Шуфрича: «Будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати».