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СБУ затримала нардепа Шуфрича – Бутусов

СБУ затримала нардепа Шуфрича – Бутусов

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома. Йому інкримінується державна зрада. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича», - написав Бутусов.

За його словами, Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

«За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада», - повідомив Бутусов.

Він зазначив, що Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради, він завжди голосує як скаже влада.

Доповнення

Під час повномасштабної війни Шуфрича затримала територіальна оборона за те, що він фотографував блокпост. Під час затримання його охорона чинила спротив і відстрілювалася. В охоронців депутата вилучили арсенал зброї.

Тоді інцидент прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов, який звернувся до Шуфрича: «Будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати».

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