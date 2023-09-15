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СБУ задержала нардепа Шуфрича - Бутусов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома. Ему инкриминируется государственная измена. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича», - написал Бутусов.

По его словам, Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

«По заключению следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», - сообщил Бутусов.

Он отметил, что Шуфрич до последнего времени является народным депутатом, который получает средства налогоплательщиков и является председателем комитета Верховной Рады, он всегда голосует как скажет власть.

Дополнение

Во время полномасштабной войны Шуфрича задержала территориальная оборона за то, что он фотографировал блокпост. Во время задержания его охрана оказывала сопротивление и отстреливалась. У охранников депутата изъяли арсенал оружия.

Тогда инцидент прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов, который обратился к Шуфричу: "Будете еще слоняться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать".

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