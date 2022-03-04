Данилов обратился к Шуфричу: будете еще слоняться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать

Цитата

"... хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам ОПЗЖ, если вы еще будете шляться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего. Потому что, когда сунетесь на наши посты и начинаете их фотографировать, а потом передавать врагу - будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать. Это вы совместно привели в нашу страну войну. Совместно с российскими агрессорами", - сказал Данилов.

Ранее

Депутат Киевского горсовета Александр Погребиский сообщил, что народного депутата из фракции партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержано батальоном Тероборони за попытку сфотографировать блокпост.

Эту информацию также подтвердил и нардеп Владимир Арьев.