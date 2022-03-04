Данілов звернувся до Шуфрича: будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55390 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 113077 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 144100 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 195219 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 189942 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 181278 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154818 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117751 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110205 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 325212 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 38229 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 43309 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 29459 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 35827 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 30741 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 200492 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 325233 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 583837 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 526214 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 725578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56324 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97355 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124679 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147423 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160711 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Данілов звернувся до Шуфрича: будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати

Данілов звернувся до Шуфрича: будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати

Київ • УНН

 • 201906 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Хотів би окремо сказати деяким народним депутатам ОПЗЖ - якщо ще будете шлятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, ймовірно, звертаючись до нардепа Нестора Шуфрича, якого сьогодні затримали на блокпосту в Києві, передає УНН.

Цитата

"... хотів би окремо сказати деяким народним депутатам ОПЗЖ, якщо ви ще будете шлятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати. Краще сидіть дома і чекайте на краще. Тому що, коли сунетесь на наші пости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу – будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами", - сказав Данілов.

Раніше

Депутат Київської міськради Олександр Погребиський повідомив, що народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

Цю інформацію також підтвердив і нардеп Володимир Ар'єв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30