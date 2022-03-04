Данілов звернувся до Шуфрича: будете ще тинятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати

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"... хотів би окремо сказати деяким народним депутатам ОПЗЖ, якщо ви ще будете шлятися по нашим блокпостам – вас будуть просто вбивати. Краще сидіть дома і чекайте на краще. Тому що, коли сунетесь на наші пости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу – будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами", - сказав Данілов.

Раніше

Депутат Київської міськради Олександр Погребиський повідомив, що народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

Цю інформацію також підтвердив і нардеп Володимир Ар'єв.