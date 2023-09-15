СБУ не задержала нардепа Шуфрича, к нему пришли с обысками - собственные источники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. СБУ не задерживала народного депутата Нестора Шуфрича. К нему пришли с обысками. Нардепа подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
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«Его не задержали. Сегодня СБУ пришла с обысками к нардепу Шуфричу», - сообщили источники.
Как сообщают наши источники, его подозревают в государственной измене.
«Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк задерживал в прошлом году», - рассказали источники.
Источники в СБУ отметили, что очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров кремля в Украине.
«Например, рассказывал, что наше государство - искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу», - отметили источники.
Ждем детали от СБУ.
Дополнение
Журналист Юрий Бутусов сообщал ранее, что Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома.
Во время полномасштабной войны Шуфрича задержала территориальная оборона за то, что он фотографировал блокпост. Во время задержания его охрана оказывала сопротивление и отстреливалась. У охранников депутата изъяли арсенал оружия.
Тогда инцидент прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов, который обратился к Шуфричу: «Будете еще слоняться по нашим блокпостам – вас будут просто убивать».