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Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей

Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей

Київ • УНН

 • 527151 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Цитата

«Під час сьогоднішніх обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича», - повідомили джерела.

Джерела в СБУ зазначають, що цинізм ситуації у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України.

Доповнення

СБУ проводить обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа підозрюють у державній зраді.

Під час обшуку вдома Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі.

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