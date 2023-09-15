Во время обысков у Шуфрича нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
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«Во время сегодняшних обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и самого Шуфрича», - сообщили источники.
Источники в СБУ отмечают, что цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, которые подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.
Дополнение
СБУ проводит обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа подозревают в государственной измене.
Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.