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Во время обысков у Шуфрича нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей

Киев • УНН

 • 527148 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Цитата

«Во время сегодняшних обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и самого Шуфрича», - сообщили источники.

Источники в СБУ отмечают, что цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, которые подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дополнение

СБУ проводит обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа подозревают в государственной измене.

Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.

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