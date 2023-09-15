Обшуки в Шуфрича: серед знахідок типовий "джентльменський набір ватніка і русофіла" - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під час обшуку вдома у народного депутата Нестора Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.
Цитата
«Під‘їхали фото з обшуку у Шуфрича, який сьогодні проводить СБУ. Класичний джентельменський набір ватніка і русофіла: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордєна і кітєля», - повідомили джерела.
Джерела в СБУ зазначають, що Шуфрич є не тільки членом "фан-клубу мармурових сходин і золотих люстр", але ще поважним "Полководцем Побєды" та "Ветераном Вооруженных сил рф".
Доповнення
СБУ проводить обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа підозрюють у державній зраді.