Обыски у Шуфрича: среди находок типичный "джентльменский набор ватника и русофила" - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во время обыска дома у народного депутата Нестора Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
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«Подъехали фото с обыска у Шуфрича, который сегодня проводит СБУ. Классический джентельменский набор ватника и русофила: колорадские ленточки, медальки, двуглавые орлы, ордена и кителя», - сообщили источники.
Источники в СБУ сообщают, что Шуфрич является не только членом "фан-клуба мраморных лестниц и золотых люстр", но еще уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф".
Дополнение
СБУ проводит обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа подозревают в государственной измене.