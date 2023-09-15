Обыски у Шуфрича: среди находок типичный "джентльменский набор ватника и русофила" - источники

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«Подъехали фото с обыска у Шуфрича, который сегодня проводит СБУ. Классический джентельменский набор ватника и русофила: колорадские ленточки, медальки, двуглавые орлы, ордена и кителя», - сообщили источники.

Источники в СБУ сообщают, что Шуфрич является не только членом "фан-клуба мраморных лестниц и золотых люстр", но еще уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф".

Дополнение

СБУ проводит обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича. Нардепа подозревают в государственной измене.