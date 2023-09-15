Нардепу Шуфричу сообщено о подозрении в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу, пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Цитата
"Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. По материалам СБУ ему сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.
Одной из основных задач Шуфрича, как сообщается, была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и русские - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.
Сейчас по местам жительства Шуфрича и его близкого окружения осуществляется 45 обысков.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Напомним
УНН сообщал, что 15 сентября СБУ проводила обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича.
Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.
Также дома у Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.