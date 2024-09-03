Справу Шуфрича скерували до суду

До суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника. Нардепа, зокрема, підозрюють у державній зраді. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" та його експомічника", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Окрім цього, народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострову ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим - за законами рф. Це майно народний обранець придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

"У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим". У подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна", - інформує Офіс Генпрокурора.

Окрім того, зазначається, що народний депутат України був завербований фсб рф та виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до москви.

За даними відомства, обвинувачений систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України, вказали в Офісі Генпрокурора.

Нардеп, як зазначили в Офісі Генпрокурора, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Доповнення

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.