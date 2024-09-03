Справу Шуфрича скерували до суду
Київ • УНН
До суду передано обвинувальний акт щодо нардепа Нестора Шуфрича та його експомічника.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника. Нардепа, зокрема, підозрюють у державній зраді. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
Деталі
"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" та його експомічника", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Окрім цього, народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострову ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим - за законами рф. Це майно народний обранець придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.
"У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим". У подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна", - інформує Офіс Генпрокурора.
Окрім того, зазначається, що народний депутат України був завербований фсб рф та виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до москви.
За даними відомства, обвинувачений систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України, вказали в Офісі Генпрокурора.
Нардеп, як зазначили в Офісі Генпрокурора, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави.
Обвинувачені перебувають під вартою.
Доповнення
15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.