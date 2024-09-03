Дело Шуфрича направили в суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и его экс-помощника. Нардепа, в частности, подозревают в государственной измене. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Детали

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" и его экс-помощника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Кроме этого, народному избраннику также инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемые вместе с другими доверенными нардепу лицами после оккупации полуострова врагом обеспечили регистрацию недвижимости - дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым - по законам рф. Это имущество народный избранник приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

"В 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым - "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым". В дальнейшем они организовали передачу и перечисление росгвардии рф, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества", - информирует Офис Генпрокурора.

Кроме того, отмечается, что народный депутат Украины был завербован фсб рф и выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году выехал в москву.

По данным ведомства, обвиняемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора, проводя подрывную деятельность против Украины. Он поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития Украины, указали в Офисе Генпрокурора.

Нардеп, как отметили в Офисе Генпрокурора, зная об оккупации государством-агрессором части территории Украины, продолжал осуществлять подрывную деятельности против нашего государства.

Обвиняемые находятся под стражей.

Дополнение

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.