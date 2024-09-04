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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 14:51  •  7190 просмотра

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Печерский суд Киева согласовал вызов врачей из-за плохого самочувствия Шуфрича и рассмотрение дела коллегией из трех судей. Следующее заседание по делу о госизмене назначено на 5 сентября.

Печерский райсуд Киева во время подготовительного заседания по делу народного депутата Украины IX созыва от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ") Нестора Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепаня 4 сентября согласовал вызов врачей в суд из-за плохого самочувствия Шуфрича, а также согласовал ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Так, по делу Шуфрича, которого обвиняют в государственной измене и передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году, в четверг, 5 сентября, на 12:00 в Печерском суде должна собраться коллегия судей.

Как сообщил журналист Суспільного, на заседание суда 4 сентября Шуфрича доставили прямо из больницы, где он проходил реабилитацию после операции.

Одним из первых ходатайств защиты Шуфрича был вызов скорой помощи на заседание суда из-за плохого самочувствия подзащитного. На это суд согласился, поэтому в зал суда были вызваны врачи. Еще одним ходатайством защитников Шуфрича было требование рассматривать дело по обвинению в государственной измене коллегию из трех судей, а не одним, как это было в среду. Это ходатайство также было поддержано.

Таким образом заседание перенесли на 12 часов, 5 сентября и это подготовительное заседание должно продолжаться с участием коллегии судей.

В то же время, как передает корреспондент Суспільного, прокуроры говорят о том, что такая коллегия может не собраться, поскольку, по их словам, фактически все судьи Печерского суда уже ранее участвовали в предыдущих этапах этого дела и должны заявить самоотвод.

Если такая коллегия не соберется, то заседание будет еще отсрочено, отмечает издание.

Обоих фигурантов обвиняют в финансировании действий по изменению и свержению конституционного строя, захвата гос власти, изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме этого, Шуфричу еще и инкриминируют государственную измену. Оба фигуранта обвинения отвергают.

Справу Шуфрича скерували до суду3 сентября 2024, 07:30 • 20945 просмотров

Дополнение

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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