Суд відмовив Шуфричу фізично бути присутнім на засіданнях Ради, але дозволив виконувати депутатські повноваження - нардеп
Київ • УНН
Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання нардепа Шуфрича щодо виконання депутатських повноважень з СІЗО. Суд відмовив у фізичній участі в засіданнях ВР, але дозволив працювати в межах ізолятора.
Шевченківський райсуд Києва відмовив у тому, щоб народний депутат Нестор Шуфрич, який перебуває в СІЗО за обвинуваченням у державній зраді, брав фізичну участь у засіданнях Верховної Ради, однак зобов'язав надати йому право виконувати депутатські повноваження в межах його перебування в слідчому ізоляторі. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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"Суд зобовʼязав надати Шуфричу право на здійснення депутатських повноважень. Шуфрич, який зараз знаходиться в СІЗО та звинувачується у державній зраді, подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження. Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь фізично у засіданні Верховної Ради, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі", - повідомив Гончаренко.
За його словами, суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій. Окрім того, нардеп зазначив, що за регламентом народний депутат може голосувати законопроєкти тільки в сесійній залі.
"Тобто Шуфрич не зможе голосувати. Але теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, в засіданнях комітетів. Чи подавати через помічників законопроєкти та постанови", - додав Гончаренко.
В ухвалі суду вказується, що клопотання Шуфрича щодо забезпечення його прав як народного депутата задоволено частково.
"Зобов’язати уповноважених осіб, відповідальних за забезпечення належних умов під час утримання обвинуваченого Шуфрича Нестора Івановича під вартою в рамках застосованого запобіжного заходу, вжити заходів із забезпеченням прав обвинуваченого Шуфрича Нестора Івановича щодо реалізації останнім повноважень народного депутата України у формі та у спосіб, визначений діючим законодавством", - ідеться в ухвалі суду.
Водночас, вимоги Шуфрича щодо доставлення його з СІЗО на пленарні засідання Верховної Ради та створення умов для використання робочого комп'ютеру, не підлягали задоволенню.
Нагадаємо
15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.
У лютому 2024 року народному депутату Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування росгвардії у тимчасово захопленому Криму.