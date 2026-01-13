Суд продлил арест Шуфричу до марта с возможностью залога в более чем 33 млн грн
Киев • УНН
Суд продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича до 13 марта 2026 года с залогом 33 млн грн. Его помощнику продлили домашний арест до этой же даты.
Суд в очередной раз продлил меру пресечения народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику, передает УНН.
Детали
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 13 января принял решение продлить содержание под стражей народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 млн грн.
Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику — домашний арест до 13 марта 2026 года.
Напомним
В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу росгвардии.
Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.