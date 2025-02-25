Пограбування у маєтку, де народився Черчилль: золотий унітаз вкрали за 5 хвилин
Київ • УНН
З Бленхеймського палацу викрали золотий унітаз вагою 98 кг, що був частиною мистецької виставки. Троє підозрюваних постали перед судом за пограбування та спробу продажу викраденого золота.
Оксфорді триває суд над трьома ймовірними співучасниками гучного пограбування, під час якого у 2019 році з Бленхеймського палацу викрали золотий унітаз вартістю шість мільйонів доларів. Злочинці здійснили пограбування всього за п’ять хвилин.
Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За словами прокурора Джуліана Крістофера, п’ятеро осіб у ніч на 14 вересня 2019 року на двох автомобілях протаранили ворота палацу, вибили вікно, а потім за допомогою кувалд демонтували унітаз. Потім вони кинули кувалди на місці злочину і зникли.Вся операція зайняла у злочинців близько п'яти хвилин.
Повідомляється, що унітаз із золота 750-ї проби (18 карат) не був постійним предметом інтер'єру в палаці герцогів Мальборо, де колись народився нащадок цього роду Вінстон Черчилль. Його встановили на час, як частину виставки робіт італійського художника-концептуаліста Мауріціо Кателлана. Цю свою роботу він назвав "Америка".
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Водночас артефакт був повністю функціональним і навіть під’єднаним до каналізації, а в робочі години за ним стежив охоронець, аби ніхто не скористувався ним за призначенням.
Унітаз важив 98 кілограмів і був застрахований на $6 мільйонів. У вигляді золотого брухту він у вересні 2019 року коштував би близько $3,5 мільйонів. На тлі того, що унітаз так і не знайшли, на думку слідства, злочинці його або розпиляли, або розламати на частини.
На лаві підсудних опинилися 39-річний Майкл Джонс з Оксфорда, 36-річний Фредерік Доу з Віндзора та 41-річний Бора Гючджюк з Лондона. Джонса звинувачують у співучасті в пограбуванні, а Доу та Гючджюка – у змові з метою продажу краденого.
Ще один підозрюваний, 40-річний Джеймс Шин, минулого року визнав провину.
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Як стверджує сторона обвинувачення, повідомлення, знайдені в телефонах Шина, Доу і Гючджюка, доводять, що вони домовилися про купівлю-продаж 20 кг викраденого золота за 25,632 фунта стерлінгів (зараз - приблизно 33,6 тис. доларів) за кілограм, що приблизно на три тисячі фунтів дешевше тодішньої ринкової ціни.