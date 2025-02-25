Пограбування у маєтку, де народився Черчилль: золотий унітаз вкрали за 5 хвилин

Оксфорді триває суд над трьома ймовірними співучасниками гучного пограбування, під час якого у 2019 році з Бленхеймського палацу викрали золотий унітаз вартістю шість мільйонів доларів. Злочинці здійснили пограбування всього за п’ять хвилин.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами прокурора Джуліана Крістофера, п’ятеро осіб у ніч на 14 вересня 2019 року на двох автомобілях протаранили ворота палацу, вибили вікно, а потім за допомогою кувалд демонтували унітаз. Потім вони кинули кувалди на місці злочину і зникли.Вся операція зайняла у злочинців близько п'яти хвилин.

Повідомляється, що унітаз із золота 750-ї проби (18 карат) не був постійним предметом інтер'єру в палаці герцогів Мальборо, де колись народився нащадок цього роду Вінстон Черчилль. Його встановили на час, як частину виставки робіт італійського художника-концептуаліста Мауріціо Кателлана. Цю свою роботу він назвав "Америка".

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Водночас артефакт був повністю функціональним і навіть під’єднаним до каналізації, а в робочі години за ним стежив охоронець, аби ніхто не скористувався ним за призначенням.

Унітаз важив 98 кілограмів і був застрахований на $6 мільйонів. У вигляді золотого брухту він у вересні 2019 року коштував би близько $3,5 мільйонів. На тлі того, що унітаз так і не знайшли, на думку слідства, злочинці його або розпиляли, або розламати на частини.

На лаві підсудних опинилися 39-річний Майкл Джонс з Оксфорда, 36-річний Фредерік Доу з Віндзора та 41-річний Бора Гючджюк з Лондона. Джонса звинувачують у співучасті в пограбуванні, а Доу та Гючджюка – у змові з метою продажу краденого.

Ще один підозрюваний, 40-річний Джеймс Шин, минулого року визнав провину.

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Як стверджує сторона обвинувачення, повідомлення, знайдені в телефонах Шина, Доу і Гючджюка, доводять, що вони домовилися про купівлю-продаж 20 кг викраденого золота за 25,632 фунта стерлінгів (зараз - приблизно 33,6 тис. доларів) за кілограм, що приблизно на три тисячі фунтів дешевше тодішньої ринкової ціни.