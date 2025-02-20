Ціни на золото досягли історичного максимуму на тлі анонсованого Трампом підвищення мит

Ціни на золото на азіатських торгах у четвер знову зросли, ненадовго досягнувши рекордного рівня. Це відбулось після анонсу Трампом нових 25% мит на автомобілі, фармацевтику та напівпровідники. Про це інформує Investing, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що спотове золото подорожчало на 0,3% до 2940,96 долара за унцію, на початку сесії досягнувши рекордного рівня в 2947,23 долара за унцію.

Водночас ф’ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подорожчали на 0,2% до 2957,80 долара за унцію.

Видання зазначає, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита у 25% на автомобілі, фармацевтичну продукцію та напівпровідники будуть запроваджені вже протягом наступного місяця.

Коментарі Трампа посилили занепокоєння щодо того, що підвищення тарифів США порушить світову торгівлю та спровокує нову торговельну війну між найбільшими економіками світу, - йдеться у статті.

Нагадаємо

Минулого тижня ціни на золото зросли на азіатських торгах, наближаючись до рекордних максимумів – навіть попри те, що надії на мирний договір між росією та Україною спровокували зростання інтересу до ризику на фінансових ринках загалом.

Напередодні спотове золото подорожчало на 0,5% до $2912,81 за унцію на азіатських на тлі невизначеності щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.