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Цены на золото достигли исторического максимума на фоне анонсированного Трампом повышения пошлин

Цены на золото достигли исторического максимума на фоне анонсированного Трампом повышения пошлин

Киев  •  УНН

 • 2802 просмотра

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Цена на спотовое золото достигла рекордных $2947,23 за унцию на азиатских торгах. Рост произошел после анонса Трампом новых 25% пошлин на автомобили, фармацевтику и полупроводники.

Цены на золото на азиатских торгах в четверг снова выросли, ненадолго достигнув рекордного уровня. Это произошло после анонса Трампом новых 25% пошлин на автомобили, фармацевтику и полупроводники. Об этом информирует Investing, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что спотовое золото подорожало на 0,3% до 2940,96 доллара за унцию, в начале сессии достигнув рекордного уровня в 2947,23 доллара за унцию.

В то же время фьючерсы на золото, срок действия которых истекает в апреле, подорожали на 0,2% до 2957,80 доллара за унцию.

Издание отмечает, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированные им пошлины в 25% на автомобили, фармацевтическую продукцию и полупроводники будут введены уже в течение следующего месяца.

Комментарии Трампа усилили беспокойство относительно того, что повышение тарифов США нарушит мировую торговлю и спровоцирует новую торговую войну между крупнейшими экономиками мира,

- говорится в статье.

Напомним

На прошлой неделе цены на золото выросли на азиатских торгах, приближаясь к рекордным максимумам - даже несмотря на то, что надежды на мирный договор между Россией и Украиной спровоцировали рост интереса к риску на финансовых рынках в целом.

Накануне спотовое золото подорожало на 0,5% до $2912,81 за унцию на азиатских на фоне неопределенности относительно торговых тарифов и процентных ставок США.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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