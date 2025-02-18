Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок зросли - попри нещодавню стабілізацію курсу долара. Про це інформує Investing, передає УНН.

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За даними видання, спотове золото подорожчало на 0,5% до 2912,81 долара за унцію, тоді як ф’ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,5% до 2925,72 долара за унцію.

Зазначається, що попит на золото залишається високим через невизначеність щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.

"На котируваннях не позначилося відновлення курсу долара, а спотові ціни залишаються на рекордно високому рівні, досягнутому минулого тижня", - пише видання.

Нагадаємо

Минулого тижня спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від президента США Дональдла Трампа.

11 лютого біткоїн додав 1,3%, досягнувши $98 435,5. Крім того, більшість альткоїнів також демонстрували позитивну динаміку, слідуючи за біткоїном.