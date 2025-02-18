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05:23 • 25698 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125158 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184210 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148533 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139766 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117806 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108279 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143508 перегляди

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Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Київ • УНН

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Спотове золото подорожчало на 0,5% до $2912,81 за унцію на азіатських торгах у вівторок. Зростання відбувається на тлі невизначеності щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок зросли - попри нещодавню стабілізацію курсу долара. Про це інформує Investing, передає УНН

Деталі

За даними видання, спотове золото подорожчало на 0,5% до 2912,81 долара за унцію, тоді як ф’ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,5% до 2925,72 долара за унцію.

Зазначається, що попит на золото залишається високим через невизначеність щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.

"На котируваннях не позначилося відновлення курсу долара, а спотові ціни залишаються на рекордно високому рівні, досягнутому минулого тижня", - пише видання.

Нагадаємо

Минулого тижня спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від президента США Дональдла Трампа.

11 лютого біткоїн додав 1,3%, досягнувши $98 435,5. Крім того, більшість альткоїнів також демонстрували позитивну динаміку, слідуючи за біткоїном.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
bitkoinБіткойн
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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