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15 березня, 19:03 • 128235 перегляди

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118704 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Біткоїн зростає на тлі обережності ринку через мита Трампа та очікувані дані щодо інфляції

Біткоїн зростає на тлі обережності ринку через мита Трампа та очікувані дані щодо інфляції

Київ • УНН

 • 31529 перегляди

Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.

У вівторок біткоїн показав помірне зростання, продовжуючи стриману динаміку минулого тижня, оскільки трейдери залишалися обережними через нові торговельні тарифи президента США Дональда Трампа та майбутні економічні дані щодо інфляції. Пише УНН з посиланням на Investing.

Найбільша криптовалюта додала 1,3%, досягнувши $98 435,5 о 01:54 за східноєвропейським часом (6:54 за Гринвічем). З минулого тижня біткоїн торгується у вузькому діапазоні на тлі загострення побоювань щодо глобальної торгової війни після того, як Китай ввів у відповідь мита, а Трамп запровадив нові тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію.

Інвестори також очікують на середу, коли буде оприлюднено індекс споживчих цін, що допоможе оцінити перспективи процентної політики Федерального резерву. У грудні ФРС зайняла жорсткішу позицію щодо монетарної політики, що може вплинути на курс криптовалют.

Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters11.02.25, 11:11 • 26889 переглядiв

Хоча очікування більш м’якого регулювання крипторинку за адміністрації Трампа раніше підштовхнули біткоїн до рекордного рівня понад $108 000, нинішня тарифна політика та інфляційні ризики послабили оптимізм. Останнє опитування Reuters свідчить, що ФРС, ймовірно, відкладає зниження ставок до наступного кварталу, оскільки тарифи можуть підштовхнути інфляцію вгору.

Зростання процентних ставок у США зазвичай негативно впливає на криптовалюти, оскільки знижує інтерес інвесторів до ризикових активів, робить володіння біткоїном дорожчим через альтернативні варіанти вкладень і зміцнює долар. Вища вартість запозичень також охолоджує спекулятивну активність, переміщуючи капітал у прибутковіші активи, такі як облігації.

Ціни на газ у Європі досягли 2-річного максимуму на тлі погоди і виснаження запасів - WSJ10.02.25, 14:19 • 25511 переглядiв

Історично біткоїн демонстрував сильне зростання в умовах низьких ставок, коли надлишкова ліквідність сприяла активній торгівлі. Якщо ж інфляція сповільниться і ФРС натякне на паузу або зниження ставок, криптовалюти можуть знову отримати підтримку інвесторів.

Більшість альткоїнів також демонстрували позитивну динаміку, слідуючи за біткоїном. Ethereum зріс на 3,3% до $2 718,99, а XRP піднявся на 4,4% до $2,5113. Solana додала 1,1%, Polygon – 7%, а Cardano показала найбільший стрибок серед основних криптовалют, піднявшись на 15,5%.

Серед мем-токенів Dogecoin виріс на 7,1%, а $TRUMP додав 6,8%.

Нагадаємо 

Вчора біткоїн частково відновився після падіння, але залишається під тиском через економічну нестабільність у США. Його курс зріс на 1,3%, до $97 873, тоді як інвестори очікують на нові дані щодо інфляції, що можуть вплинути на ринок. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології
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