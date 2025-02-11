Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters

Золото оновило історичний максимум, перевищивши 2 942 долари за унцію, тоді як фондові ринки знижувалися на тлі змін у торговельній політиці США. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Золото досягло рекордного максимуму, долар залишався стабільним, а фондові ринки знижувалися у вівторок на тлі очікувань інвесторів щодо змін у торговельній політиці США та виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про тарифи та інфляцію.

Ціни на нафту стрімко зросли, а ф’ючерси на Brent перевищили 76 доларів за барель. Європейські фондові ф’ючерси, зокрема FTSE, залишалися без змін, тоді як американські ф’ючерси впали на 0,2%.

Напередодні Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 25%, що спричинило зростання акцій американських металургійних компаній. Він також пообіцяв невдовзі оголосити про глобальні відповідні заходи.

Водночас Трамп повідомив, що розглядає можливість виключення Австралії з-під дії тарифів після переговорів із прем’єр-міністром країни, що посилило очікування інвесторів щодо потенційних дипломатичних рішень.

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Китайські мита на американські енергоносії та певні товари набрали чинності у понеділок, однак індекс Hang Seng (.HSI) досяг чотиримісячного максимуму, оскільки інвестори розраховували на можливе врегулювання торговельних суперечок.

Попри зниження індексу на 0,4% у вівторок, його приріст за місяць перевищив 12%, головним чином через інтерес до сектору штучного інтелекту та виробників мікросхем. Водночас фондові ринки континентального Китаю демонстрували незначне зниження.

Він бізнесмен за своєю природою, тому в якийсь момент мають бути укладені угоди. Ось чому ринок був виваженим (у своїй реакції) - сказав Прашант Бхаяні, головний інвестиційний директор в Азії BNP Paribas Wealth Management.

Акції електромобільного сектору стали ключовим рушієм гонконгської торгівлі, тоді як папери BYD досягли рекордного рівня після запуску компанією безкоштовної функції розумного водіння для більшості моделей, зокрема Seagull, вартість якої становить лише $9 555. Інші сектори фондового ринку зазнали значного падіння.

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Золото зросло до рекордних 2 942 доларів за унцію, що на 63% вище за мінімум у $1 809,50, зафіксований 23 жовтня 2023 року. За словами Шейна Олівера, керівника інвестиційної стратегії AMP у Сіднеї, зростання золота пояснюється активною купівлею з боку центральних банків, прагненням інвесторів до "безпечної гавані" та позитивним імпульсом, який стимулює подальший попит.

На валютному ринку китайський юань ослаб до 7,3042 за долар, вийшовши за рівень 7,3. Австралійський долар залишався стабільним на рівні $0,6278. Долар США тримався на рівні 152,01 ієни, а євро торгувався по $1,03.

Водночас канадський долар і мексиканське песо ослабли, оскільки саме ці країни найбільше постраждали від нових тарифів на метали, запроваджених Дональдом Трампом. Голова ФРС Джером Пауелл у вівторок виступить перед Сенатським комітетом з питань банківської справи з піврічним звітом про монетарну політику, а його коментарі щодо тарифів та інфляції уважно відстежуватимуться ринками.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США закрилася на рівні 4,495%, а через державне свято в Японії азіатські ринки не проводили торгівлі цими паперами. Водночас трейдери поки що не зважають на заяви Трампа, які ставлять під сумнів цифри державного боргу США.

Ринки хочуть отримати більше деталей про те, що саме мав на увазі Трамп — чи йдеться про внутрішню відомчу власність на держборг, чи про бухгалтерський облік казначейських облігацій - зазначив Марк Елворті, керівник відділу торгівлі цінними паперами, валютою та товарами Bank of America в Австралії.

"Я лише здогадуюся, але буде цікаво подивитися, чи з'явиться більше інформації з цього приводу в найближчі дні", - додав він.

Нагадаємо

Минулого тижня ціна золота зросла до історичного максимуму, перевищивши 2 870 доларів за унцію, що стало наслідком активних закупівель центральними банками, побоювань щодо інфляції та геополітичних ризиків.