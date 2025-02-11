Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters

ukenru
Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 30485 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 97653 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 100316 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
04:30 • 102196 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 133182 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 116077 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 134218 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 111944 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106848 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 103417 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

11 февраля, 00:07 • 100928 просмотра
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 79571 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 75565 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 74152 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

04:08 • 48371 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 97648 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 133182 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 110686 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 134218 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 133284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 15799 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 33996 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 100220 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 99081 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 100891 просмотра
Актуальное
Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters

Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters

Киев  •  УНН

 • 1267 просмотра

Read in English

Золото достигло исторического максимума в $2942 за унцию на фоне изменений в торговой политике США. Рост произошел из-за покупок центробанков и поиска инвесторами «безопасной гавани».

Золото обновило исторический максимум, превысив 2 942 доллара за унцию, тогда как фондовые рынки снижались на фоне изменений в торговой политике США. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Золото достигло рекордного максимума, доллар оставался стабильным, а фондовые рынки снижались во вторник на фоне ожиданий инвесторов относительно изменений в торговой политике США и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о тарифах и инфляции.

Цены на нефть стремительно выросли, а фьючерсы на Brent превысили 76 долларов за баррель. Европейские фондовые фьючерсы, в частности FTSE, оставались без изменений, тогда как американские фьючерсы упали на 0,2%.

Накануне Дональд Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия до 25%, что вызвало рост акций американских металлургических компаний. Он также пообещал вскоре объявить о глобальных ответных мерах.

В то же время Трамп сообщил, что рассматривает возможность исключения Австралии из-под действия тарифов после переговоров с премьер-министром страны, что усилило ожидания инвесторов относительно потенциальных дипломатических решений.

Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности10.02.25, 17:38 • 24461 просмотр

Китайские пошлины на американские энергоносители и определенные товары вступили в силу в понедельник, однако индекс Hang Seng (.HSI) достиг четырехмесячного максимума, поскольку инвесторы рассчитывали на возможное урегулирование торговых споров.

Несмотря на снижение индекса на 0,4% во вторник, его прирост за месяц превысил 12%, главным образом из-за интереса к сектору искусственного интеллекта и производителей микросхем. В то же время фондовые рынки континентального Китая демонстрировали незначительное снижение.

Он бизнесмен по своей природе, поэтому в какой-то момент должны быть заключены сделки. Вот почему рынок был взвешенным (в своей реакции)

- сказал Прашант Бхаяни, главный инвестиционный директор в Азии BNP Paribas Wealth Management.

Акции электромобильного сектора стали ключевым двигателем гонконгской торговли, тогда как бумаги BYD достигли рекордного уровня после запуска компанией бесплатной функции умного вождения для большинства моделей, в частности Seagull, стоимость которой составляет всего $9 555. Другие секторы фондового рынка подверглись значительному падению.

Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ07.02.25, 09:53 • 28004 просмотра

Золото выросло до рекордных 2 942 долларов за унцию, что на 63% выше минимума в $1 809,50, зафиксированного 23 октября 2023 года. По словам Шейна Оливера, руководителя инвестиционной стратегии AMP в Сиднее, рост золота объясняется активной покупкой со стороны центральных банков, стремлением инвесторов к «безопасной гавани» и положительным импульсом, который стимулирует дальнейший спрос.

На валютном рынке китайский юань ослаб до 7,3042 за доллар, выйдя за уровень 7,3. Австралийский доллар оставался стабильным на уровне $0,6278. Доллар США держался на уровне 152,01 иены, а евро торговался по $1,03.

В то же время канадский доллар и мексиканское песо ослабли, поскольку именно эти страны больше всего пострадали от новых тарифов на металлы, введенных Дональдом Трампом. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит перед Сенатским комитетом по вопросам банковского дела с полугодовым отчетом о монетарной политике, а его комментарии по тарифам и инфляции будут внимательно отслеживаться рынками.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 4,495%, а из-за государственного праздника в Японии азиатские рынки не проводили торговли этими бумагами. В то же время трейдеры пока не обращают внимания на заявления Трампа, которые ставят под сомнение цифры государственного долга США.  

Рынки хотят получить больше деталей о том, что именно имел в виду Трамп - идет ли речь о внутренней ведомственной собственности на госдолг, или о бухгалтерском учете казначейских облигаций

- отметил Марк Элворти, руководитель отдела торговли ценными бумагами, валютой и товарами Bank of America в Австралии.

«Я лишь догадываюсь, но будет интересно посмотреть, появится ли больше информации по этому поводу в ближайшие дни», - добавил он.

Напомним 

На прошлой неделе цена золота выросла до исторического максимума, превысив 2 870 долларов за унцию, что стало следствием активных закупок центральными банками, опасений относительно инфляции и геополитических рисков. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
bitkoinБиткойн
avstraliyaАвстралия
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
microsoftМайкрософт

Обратиться по вопросам размещения рекламы