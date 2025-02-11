Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters

Золото обновило исторический максимум, превысив 2 942 доллара за унцию, тогда как фондовые рынки снижались на фоне изменений в торговой политике США. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Золото достигло рекордного максимума, доллар оставался стабильным, а фондовые рынки снижались во вторник на фоне ожиданий инвесторов относительно изменений в торговой политике США и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о тарифах и инфляции.

Цены на нефть стремительно выросли, а фьючерсы на Brent превысили 76 долларов за баррель. Европейские фондовые фьючерсы, в частности FTSE, оставались без изменений, тогда как американские фьючерсы упали на 0,2%.

Накануне Дональд Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия до 25%, что вызвало рост акций американских металлургических компаний. Он также пообещал вскоре объявить о глобальных ответных мерах.

В то же время Трамп сообщил, что рассматривает возможность исключения Австралии из-под действия тарифов после переговоров с премьер-министром страны, что усилило ожидания инвесторов относительно потенциальных дипломатических решений.

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Китайские пошлины на американские энергоносители и определенные товары вступили в силу в понедельник, однако индекс Hang Seng (.HSI) достиг четырехмесячного максимума, поскольку инвесторы рассчитывали на возможное урегулирование торговых споров.

Несмотря на снижение индекса на 0,4% во вторник, его прирост за месяц превысил 12%, главным образом из-за интереса к сектору искусственного интеллекта и производителей микросхем. В то же время фондовые рынки континентального Китая демонстрировали незначительное снижение.

Он бизнесмен по своей природе, поэтому в какой-то момент должны быть заключены сделки. Вот почему рынок был взвешенным (в своей реакции) - сказал Прашант Бхаяни, главный инвестиционный директор в Азии BNP Paribas Wealth Management.

Акции электромобильного сектора стали ключевым двигателем гонконгской торговли, тогда как бумаги BYD достигли рекордного уровня после запуска компанией бесплатной функции умного вождения для большинства моделей, в частности Seagull, стоимость которой составляет всего $9 555. Другие секторы фондового рынка подверглись значительному падению.

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Золото выросло до рекордных 2 942 долларов за унцию, что на 63% выше минимума в $1 809,50, зафиксированного 23 октября 2023 года. По словам Шейна Оливера, руководителя инвестиционной стратегии AMP в Сиднее, рост золота объясняется активной покупкой со стороны центральных банков, стремлением инвесторов к «безопасной гавани» и положительным импульсом, который стимулирует дальнейший спрос.

На валютном рынке китайский юань ослаб до 7,3042 за доллар, выйдя за уровень 7,3. Австралийский доллар оставался стабильным на уровне $0,6278. Доллар США держался на уровне 152,01 иены, а евро торговался по $1,03.

В то же время канадский доллар и мексиканское песо ослабли, поскольку именно эти страны больше всего пострадали от новых тарифов на металлы, введенных Дональдом Трампом. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит перед Сенатским комитетом по вопросам банковского дела с полугодовым отчетом о монетарной политике, а его комментарии по тарифам и инфляции будут внимательно отслеживаться рынками.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 4,495%, а из-за государственного праздника в Японии азиатские рынки не проводили торговли этими бумагами. В то же время трейдеры пока не обращают внимания на заявления Трампа, которые ставят под сомнение цифры государственного долга США.

Рынки хотят получить больше деталей о том, что именно имел в виду Трамп - идет ли речь о внутренней ведомственной собственности на госдолг, или о бухгалтерском учете казначейских облигаций - отметил Марк Элворти, руководитель отдела торговли ценными бумагами, валютой и товарами Bank of America в Австралии.

«Я лишь догадываюсь, но будет интересно посмотреть, появится ли больше информации по этому поводу в ближайшие дни», - добавил он.

Напомним

На прошлой неделе цена золота выросла до исторического максимума, превысив 2 870 долларов за унцию, что стало следствием активных закупок центральными банками, опасений относительно инфляции и геополитических рисков.