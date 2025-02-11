Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

Во вторник биткоин показал умеренный рост, продолжая сдержанную динамику на прошлой неделе, поскольку трейдеры оставались осторожными из-за новых торговых тарифов президента США Дональда Трампа и предстоящих экономических данных по инфляции. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта прибавила 1,3%, достигнув $98 435,5 в 01:54 по восточноевропейскому времени (6:54 по Гринвичу). С прошлой недели биткоин торгуется в узком диапазоне на фоне обострения опасений относительно глобальной торговой войны после того, как Китай ввел ответные пошлины, а Трамп ввел новые тарифы на весь импорт стали и алюминия.

Инвесторы также ожидают среды, когда будет обнародован индекс потребительских цен, что поможет оценить перспективы процентной политики Федерального резерва. В декабре ФРС заняла более жесткую позицию по монетарной политике, что может повлиять на курс криптовалют.

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Хотя ожидания более мягкого регулирования крипторынка при администрации Трампа ранее подтолкнули биткоин до рекордного уровня более $108 000, нынешняя тарифная политика и инфляционные риски ослабили оптимизм. Последний опрос Reuters свидетельствует, что ФРС, вероятно, откладывает снижение ставок до следующего квартала, поскольку тарифы могут подтолкнуть инфляцию вверх.

Рост процентных ставок в США обычно негативно влияет на криптовалюты, поскольку снижает интерес инвесторов к рисковым активам, делает владение биткоином дороже из-за альтернативных вариантов вложений и укрепляет доллар. Более высокая стоимость заимствований также охлаждает спекулятивную активность, перемещая капитал в более прибыльные активы, такие как облигации.

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Исторически биткоин демонстрировал сильный рост в условиях низких ставок, когда избыточная ликвидность способствовала активной торговле. Если же инфляция замедлится и ФРС намекнет на паузу или снижение ставок, криптовалюты могут снова получить поддержку инвесторов.

Большинство альткоинов также демонстрировали положительную динамику, следуя за биткоином. Ethereum вырос на 3,3% до $2 718,99, а XRP поднялся на 4,4% до $2,5113. Solana прибавила 1,1%, Polygon - 7%, а Cardano показала самый большой скачок среди основных криптовалют, поднявшись на 15,5%.

Среди мем-токенов Dogecoin вырос на 7,1%, а $TRUMP прибавил 6,8%.

Напомним

Вчера биткоин частично восстановился после падения, но остается под давлением из-за экономической нестабильности в США. Его курс вырос на 1,3%, до $97 873, тогда как инвесторы ожидают новых данных по инфляции, которые могут повлиять на рынок.