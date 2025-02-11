Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 44878 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 94036 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 117078 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 109707 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 109586 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 145715 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 118812 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 143357 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112148 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106960 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 104867 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 101431 просмотра
В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

11 февраля, 04:52 • 50123 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 102691 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 87922 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 117080 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 145717 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 119059 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 143357 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 141308 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 87927 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 102692 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 104585 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 103910 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 104732 просмотра
Актуальное
Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

Киев  •  УНН

 • 5980 просмотра

Read in English

Биткоин прибавил 1,3% и достиг $98 435 из-за новых торговых тарифов США и ожидания данных по инфляции. Большинство альткоинов также выросли, с Cardano во главе, показавшим скачок на 15,5%.

Во вторник биткоин показал умеренный рост, продолжая сдержанную динамику на прошлой неделе, поскольку трейдеры оставались осторожными из-за новых торговых тарифов президента США Дональда Трампа и предстоящих экономических данных по инфляции. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта прибавила 1,3%, достигнув $98 435,5 в 01:54 по восточноевропейскому времени (6:54 по Гринвичу). С прошлой недели биткоин торгуется в узком диапазоне на фоне обострения опасений относительно глобальной торговой войны после того, как Китай ввел ответные пошлины, а Трамп ввел новые тарифы на весь импорт стали и алюминия.

Инвесторы также ожидают среды, когда будет обнародован индекс потребительских цен, что поможет оценить перспективы процентной политики Федерального резерва. В декабре ФРС заняла более жесткую позицию по монетарной политике, что может повлиять на курс криптовалют.

Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters11.02.25, 11:11 • 15257 просмотров

Хотя ожидания более мягкого регулирования крипторынка при администрации Трампа ранее подтолкнули биткоин до рекордного уровня более $108 000, нынешняя тарифная политика и инфляционные риски ослабили оптимизм. Последний опрос Reuters свидетельствует, что ФРС, вероятно, откладывает снижение ставок до следующего квартала, поскольку тарифы могут подтолкнуть инфляцию вверх.

Рост процентных ставок в США обычно негативно влияет на криптовалюты, поскольку снижает интерес инвесторов к рисковым активам, делает владение биткоином дороже из-за альтернативных вариантов вложений и укрепляет доллар. Более высокая стоимость заимствований также охлаждает спекулятивную активность, перемещая капитал в более прибыльные активы, такие как облигации.

Цены на газ в Европе достигли 2-летнего максимума на фоне погоды и истощения запасов - WSJ10.02.25, 14:19 • 23282 просмотра

Исторически биткоин демонстрировал сильный рост в условиях низких ставок, когда избыточная ликвидность способствовала активной торговле. Если же инфляция замедлится и ФРС намекнет на паузу или снижение ставок, криптовалюты могут снова получить поддержку инвесторов.

Большинство альткоинов также демонстрировали положительную динамику, следуя за биткоином. Ethereum вырос на 3,3% до $2 718,99, а XRP поднялся на 4,4% до $2,5113. Solana прибавила 1,1%, Polygon - 7%, а Cardano показала самый большой скачок среди основных криптовалют, поднявшись на 15,5%.

Среди мем-токенов Dogecoin вырос на 7,1%, а $TRUMP прибавил 6,8%.

Напомним 

Вчера биткоин частично восстановился после падения, но остается под давлением из-за экономической нестабильности в США. Его курс вырос на 1,3%, до $97 873, тогда как инвесторы ожидают новых данных по инфляции, которые могут повлиять на рынок. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы