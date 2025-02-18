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Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара

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Спотовое золото подорожало на 0,5% до $2912,81 за унцию на азиатских торгах во вторник. Рост происходит на фоне неопределенности относительно торговых тарифов и процентных ставок США.

Цены на золото на азиатских торгах во вторник выросли - несмотря на недавнюю стабилизацию курса доллара. Об этом информирует Investing, передает УНН

Детали

По данным издания, спотовое золото подорожало на 0,5% до 2912,81 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото, срок действия которых истекает в апреле, выросли на 0,5% до 2925,72 доллара за унцию.

Отмечается, что спрос на золото остается высоким из-за неопределенности относительно торговых тарифов и процентных ставок США.

"На котировках не сказалось восстановление курса доллара, а спотовые цены остаются на рекордно высоком уровне, достигнутом на прошлой неделе", - пишет издание.

Напомним

На прошлой неделе спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918.70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от президента США Дональдла Трампа.

11 февраля биткоин прибавил 1,3%, достигнув $98 435,5. Кроме того, большинство альткоинов также демонстрировали положительную динамику, следуя за биткоином.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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donald-trampДональд Трамп
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