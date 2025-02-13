Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 25345 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 72539 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130570 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189260 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152380 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141909 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119353 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108613 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103128 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 148942 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 50066 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 82065 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 98232 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 42932 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 92251 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 148943 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 147879 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 281353 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310081 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 245841 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 7549 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 42932 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 73176 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114141 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 137068 перегляди
Актуальне
Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

Київ • УНН

 • 38267 перегляди

Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від Трампа.

У четвер ціни на золото зросли на азіатських торгах, наближаючись рекордних максимумів, навіть попри те, що надії на мирний договір між росією та Україною спровокували зростання інтересу до ризику на фінансових ринках загалом. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі 

Це відбулося на тлі ослаблення долара та збереження глобальних економічних ризиків. Незважаючи на вищі за очікувані показники інфляції в США за січень, американська валюта втратила позиції, що підтримало попит на золото. 

Додатковим фактором зростання стало підвищення торговельних митпрезидентом США Дональдом Трампом. Саме мита Трампа стали ключовим фактором зростання золота в останні тижні.

Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters11.02.25, 11:11 • 26889 переглядiв

Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $2,947.0 за унцію до 23:59 за східноєвропейським часом (04:59 за Грінвічем). Спотові ціни залишалися близькими до рекордного максимуму в $2,943.25 за унцію, досягнутого раніше цього тижня.

Нагадаємо 

11 лютого біткоїн додав 1,3%, досягнувши $98 435,5 о 01:54 за східноєвропейським часом.

Крім того, більшість альткоїнів також демонстрували позитивну динаміку, слідуючи за біткоїном. Ethereum зріс на 3,3% до $2 718,99, а XRP піднявся на 4,4% до $2,5113. Solana додала 1,1%, Polygon – 7%, а Cardano показала найбільший стрибок серед основних криптовалют, піднявшись на 15,5%. Серед мем-токенів Dogecoin виріс на 7,1%, а $TRUMP додав 6,8%.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини Світу
bitkoinБіткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами