Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

У четвер ціни на золото зросли на азіатських торгах, наближаючись рекордних максимумів, навіть попри те, що надії на мирний договір між росією та Україною спровокували зростання інтересу до ризику на фінансових ринках загалом. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

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Це відбулося на тлі ослаблення долара та збереження глобальних економічних ризиків. Незважаючи на вищі за очікувані показники інфляції в США за січень, американська валюта втратила позиції, що підтримало попит на золото.

Додатковим фактором зростання стало підвищення торговельних митпрезидентом США Дональдом Трампом. Саме мита Трампа стали ключовим фактором зростання золота в останні тижні.

Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters

Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $2,947.0 за унцію до 23:59 за східноєвропейським часом (04:59 за Грінвічем). Спотові ціни залишалися близькими до рекордного максимуму в $2,943.25 за унцію, досягнутого раніше цього тижня.

Нагадаємо

11 лютого біткоїн додав 1,3%, досягнувши $98 435,5 о 01:54 за східноєвропейським часом.

Крім того, більшість альткоїнів також демонстрували позитивну динаміку, слідуючи за біткоїном. Ethereum зріс на 3,3% до $2 718,99, а XRP піднявся на 4,4% до $2,5113. Solana додала 1,1%, Polygon – 7%, а Cardano показала найбільший стрибок серед основних криптовалют, піднявшись на 15,5%. Серед мем-токенів Dogecoin виріс на 7,1%, а $TRUMP додав 6,8%.