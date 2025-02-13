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Цены на золото растут, приближаясь к рекордным максимумам

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Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918.70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от Трампа.

В четверг цены на золото выросли на азиатских торгах, приближаясь к рекордным максимумам, даже несмотря на то, что надежды на мирный договор между россией и Украиной спровоцировали рост интереса к риску на финансовых рынках в целом. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали 

Это произошло на фоне ослабления доллара и сохранения глобальных экономических рисков. Несмотря на более высокие чем ожидаемые показатели инфляции в США за январь, американская валюта потеряла позиции, что поддержало спрос на золото. 

Дополнительным фактором роста стало повышение торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Именно пошлины Трампа стали ключевым фактором роста золота в последние недели.

Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters11.02.25, 11:11 • 25867 просмотров

Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918.70 за унцию, тогда как фьючерсы на золото выросли на 0,6% до $2,947.0 за унцию к 23:59 по восточноевропейскому времени (04:59 по Гринвичу). Спотовые цены оставались близкими к рекордному максимуму в $2,943.25 за унцию, достигнутому ранее на этой неделе.

Напомним 

11 февраля биткоин прибавил 1,3%, достигнув $98 435,5 в 01:54 по восточноевропейскому времени.

Кроме того, большинство альткоинов также демонстрировали положительную динамику, следуя за биткоином. Ethereum вырос на 3,3% до $2 718,99, а XRP поднялся на 4,4% до $2,5113. Solana прибавила 1,1%, Polygon - 7%, а Cardano показала самый большой скачок среди основных криптовалют, поднявшись на 15,5%. Среди мем-токенов Dogecoin вырос на 7,1%, а $TRUMP прибавил 6,8%.

Алина Волянская

Алина Волянская

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