Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

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Из Бленхеймского дворца похитили золотой унитаз весом 98 кг, который был частью художественной выставки. Трое подозреваемых предстали перед судом за ограбление и попытку продажи похищенного золота.

В Оксфорде продолжается суд над тремя предполагаемыми соучастниками громкого ограбления, во время которого в 2019 году из Бленхеймского дворца похитили золотой унитаз стоимостью шесть миллионов долларов. Преступники совершили ограбление всего за пять минут.

Об этом сообщаетBBC, пишет УНН.

Детали 

По словам прокурора Джулиана Кристофера, пять человек в ночь на 14 сентября 2019 года на двух автомобилях протаранили ворота дворца, выбили окно, а затем с помощью кувалд демонтировали унитаз. Затем они бросили кувалды на месте преступления и скрылись.Вся операция заняла у преступников около пяти минут.

Сообщается, что унитаз из золота 750-й пробы (18 карат) не был постоянным предметом интерьера во дворце герцогов Мальборо, где когда-то родился потомок этого рода Уинстон Черчилль. Его установили на время, как часть выставки работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Кателлана. Эту свою работу он назвал «Америка».

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В то же время артефакт был полностью функциональным и даже подключенным к канализации, а в рабочие часы за ним следил охранник, чтобы никто не воспользовался им по назначению.

Унитаз весил 98 килограммов и был застрахован на $6 миллионов. В виде золотого лома он в сентябре 2019 года стоил бы около $3,5 миллионов. На фоне того, что унитаз так и не нашли, по мнению следствия, преступники его либо распилили, либо разломали на части.

На скамье подсудимых оказались 39-летний Майкл Джонс из Оксфорда, 36-летний Фредерик Доу из Виндзора и 41-летний Бора Гючджюк из Лондона. Джонса обвиняют в соучастии в ограблении, а Доу и Гючджюка - в сговоре с целью продажи краденого.

Еще один подозреваемый, 40-летний Джеймс Шин, в прошлом году признал вину.

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Как утверждает сторона обвинения, сообщения, найденные в телефонах Шина, Доу и Гючджюка, доказывают, что они договорились о купле-продаже 20 кг похищенного золота за 25,632 фунта стерлингов (сейчас - примерно 33,6 тыс. долларов) за килограмм, что примерно на три тысячи фунтов дешевле тогдашней рыночной цены.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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